"Sono stato provocato, poi la mia reazione"

di Paola Pagnanelli

"Sono stato provocato da lui: ecco perché ho tirato fuori il coltello e ho aggredito quel ragazzo". Così Omar Pintucci, il 47enne recanatese accusato di tentato omicidio aggravato dai motivi di odio razziale, ieri in tribunale ha dato la sua versione sull’episodio avvenuto la notte del 30 luglio scorso in via Alemanni a Recanati. Da allora, il recanatese è in carcere. Nel processo con il rito abbreviato Pintucci, difeso dall’avvocato Donato Attanasio, per prima cosa si è scusato con la vittima dell’aggressione, il marocchino 22enne Ayman El Aouni, dicendosi dispiaciuto per averlo ferito e contento di vederlo in aula in buone condizioni di salute: "Ho anche pregato perché ti rimettessi. Quella sera, ero passato al bar Mirò, dietro casa, dove c’era anche Ayman – ha detto ieri mattina di fronte al giudice dell’udienza preliminare Domenico Potetti e al pubblico ministero Claudio Rastrelli –. Lui mi ha chiesto di offrirgli una birra, io non volevo, abbiamo discusso e lui mi ha dato due schiaffi. A quel punto ho chiamato i carabinieri, ma il maresciallo era fuori e mi ha suggerito di telefonare al 112". Ma il recanatese avrebbe preferito allontanarsi da lì, per andare in un altro bar. Più tardi sarebbe tornato al bar Mirò, dove il 22enne lo avrebbe aggredito perché aveva chiamato i carabinieri. Pintucci avrebbe detto al ragazzo di stare calmo avvertendolo di avere un coltello, allora El Aouni sarebbe scappato all’interno del bar e il gestore avrebbe fatto allontanare il recanatese. Ma pochi istanti dopo il marocchino avrebbe raggiunto il recanatese colpendolo con tre pugni e calci, e Pintucci a quel punto avrebbe reagito colpendolo con il coltello, ferendolo al torace e urlando contro di lui frasi razziste, fino a quando il barista e altri ragazzi non lo avevano bloccato. Il 22enne era finito in ospedale in condizioni critiche; anche Pintucci era stato portato al pronto soccorso, dove aveva avuto una prognosi di un mese. Nella prossima udienza, fissata per il 3 aprile, sarà sentita una testimone, una donna che era stata con Pintucci nella prima parte della serata; la donna era stata citata anche per l’udienza di ieri, ma non si è presentata. Sentita lei, il giudice fisserà l’ultima udienza per la discussione e la sentenza. Nel processo, il marocchino si è costituito parte civile con l’avvocato Damiano Corsalini; per le lesioni riportate, ha chiesto un risarcimento di 275mila euro.