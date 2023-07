"Sono un consigliere indipendente"

"Intervengo come consigliere indipendente, non essendo tesserato con alcun partito". Inizia così il commento del consigliere di maggioranza Luigino Luconi, in seguito all’appello del Pci Tolentino, il quale gli ha chiesto di farsi da portavoce delle sue richieste "nel rispetto degli impegni sottoscritti dalla coalizione negli accordi di programma". "Dopo anni in cui mi sono occupato di attività sportive e sociali come presidente del consiglio di quartiere centro storico – spiega Luconi – ho scelto di partecipare più direttamente alla vita politica della città. Questo mi ha portato a partecipare come candidato alle amministrative ‘22 con la lista civica ’Tolentino civica e solidale’. Eletto consigliere di maggioranza e al servizio dei cittadini verso un nuovo processo di rinnovamento, rappresento tutti coloro che mi hanno sostenuto e tutti i cittadini, senza distinzione. Il mio ruolo è legato alla conduzione e realizzazione del programma elettorale redatto e presentato dalla coalizione, sia nei compiti che nelle deleghe. Quindi legato all’operato della maggioranza, nel rispetto e nella lealtà dovuta al sindaco, alla giunta e a tutti i colleghi. Quanto emerso negli ultimi giorni, nei toni e nella forma non viene da me condiviso, se prima non è stato oggetto di confronto e discussione tra tutte le parti coinvolte. Ingredienti essenziali per arrivare alle proposte, per la loro realizzazione. Mi dissocio da qualsiasi altra forma che non sia dialogo o confronto. Collaborerò con tutti coloro che lo vogliano, ma sempre nel rispetto della lealtà e della partecipazione fattiva".