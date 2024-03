’Sonore lezioni’. Riflettori accesi su opera e jazz

L’opera, il jazz e le grandi colonne sonore nel cinema sono i temi scelti per il nuovo ciclo di incontri della rassegna “Sonore lezioni”, a San Severino, iniziativa nata da un’idea e curata dal maestro Maurizio Moscatelli. Tre gli appuntamenti, tutti ad ingresso libero, in programma, al teatro Italia (nella foto), per domani, domenica 7 e domenica 14 aprile sempre alle ore 17. Ad aprire il ciclo di incontri (domani) saranno i professori Alberto Pellegrino e Gabriele Cesaretti, insieme al tenore Mauro Mandozzi. Tema dell pomeriggio in musica: “Un biglietto per l’opera”. Domenica 7 aprile Marco Airaghi, Davide Padella ed Ernesso Vissani presentano l’incontro: “Ma il jazz piace solo a chi lo fa?”. Per chiudere la rassegna domenica 14 aprile il Corpo filarmonico “Francesco Adriani” Città di San Severino Marche presenterà il pomeriggio evento “Le colonne sonore nel cinema”.