Sophia Loren e i film diretti da Mattoli

I festeggiamenti per i novant’anni di Sophia Loren sono stati l’occasione per ricordare la sua lunga carriera costellata di film di successo, accanto ad attori altrettanto famosi e importanti registi. Tra questi ultimi anche il tolentinate Mario Mattoli, che ha diretto la Loren in quattro film, tutti girati agli inizi della carriera dell’attrice. Nel 1954 Mattoli scelse la Loren, allora ventenne, per il ruolo di protagonista di "Due notti con Cleopatra", film sceneggiato da Ettore Scola, con protagonista maschile Alberto Sordi. Quello stesso anno Mattoli affidò alla Loren anche il ruolo di Gemma in "Miseria e nobiltà", trasposizione cinematografica dell’omonima commedia teatrale scritta alla fine dell’Ottocento dal napoletano Eduardo Scarpetta. Il film, che fu un successo per il regista di Tolentino, è rimasto famoso per una delle scene più iconiche del cinema comico, quella in cui gli affamati componenti la famiglia di Felice Sciosciammocca, interpretato da Totò, s’avventano su una zuppiera ricolma di pastasciutta e arraffano con le mani i fumanti spaghetti al pomodoro. I primi due lavori di Sophia Loren con il regista di Tolentino risalgono a quattro anni prima, quando l’attrice figurava nei cast cinematografici con il nome di Sofia Lazzaro. Sono, infatti, del 1950, "Totò Tarzan", film comico in cui l’attrice – all’epoca diciottenne – interpreta una giovane "tarzanide" e "Il padrone del vapore", con Walter Chiari e Delia Scala. Mattoli è stato uno dei protagonisti del cinema italiano del secolo scorso. Era nato a Tolentino il 30 novembre 1898. Dopo aver iniziato l’attività come imprenditore teatrale, Mattoli si trovò a debuttare nella regia cinematografica nel 1934, dirigendo fino al 1966, ben 84 film.

Alessandro Feliziani