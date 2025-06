"Soppresso l’ultimo treno da Roma, odissea per tornare nelle Marche"

Un’odissea per tornare da Roma alle Marche quella vissuta da 170 pendolari sabato sera. La racconta Giancarlo Copponi di Muccia. "Alla stazione Termini, alle 21.01 ci hanno detto che il treno, in partenza un minuto dopo, era stato soppresso. Era l’ultimo per Foligno. Ci consigliano di prendere il successivo in partenza dalla stazione Tiburtina alle 22.45, con il fine corsa a Orte, dove proseguire con i bus navetta sino a Terni. Arrivati a Orte, ci ritroviamo in 170 nel piazzale indicato per prendere il bus (nella foto). Ma passa un’ora e non si vede nessuno. Si comincia a rumoreggiare e inveire, intervengono due agenti della Polfer e grazie a loro qualcosa si muove. Dopo 30 minuti arriva un bus, ma l’autista non sa dove andare. Iniziamo ad arrabbiarci. Dopo altri 30 minuti arriva il secondo bus, ma anche in questo caso l’autista non sa cosa fare. All’1.30 qualcosa si muove, si va tutti a Terni. Arrivati lì, ci sarà un altro bus per Foligno, e un altro da lì per Ancona. A Terni ci comunicano che il treno 4516, quello che avremmo dovuto prendere a Roma, per miracolo è disponibile, anche se sul display appare con 150 minuti di ritardo. Finalmente arriviamo a Foligno alle 3.15, e troviamo sbarrate tutte le porte della stazione e nessuno dentro. Un cittadino di Foligno ci aiuta a uscire da un cancello laterale". Copponi ricorda che i treni regionali sono sponsorizzati a suon di euro dalle Regioni, "per un servizio scadente. Solo perché ho minacciato di denunciare le Fs per sequestro di persona, (cosa che ho fatto) , siamo riusciti a tornare a casa".