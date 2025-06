Sopralluogo al parco di piazza Douhet: "Intervento in autunno"

"Nella mattinata di giovedì, insieme ai tecnici, ho effettuato un sopralluogo al parco giochi di piazza Douhet (nella foto) per valutare le diverse possibilità di riqualificazione del manto, che attualmente presenta diverse criticità". A dirlo è stata il sindaco Noemi Tartabini, che ha voluto fornire novità in merito all’area verde situata nel centro urbano di Porto Potenza Picena. Sulla questione il primo cittadino potentino ha pubblicato un breve post, tramite la sua pagina istituzionale Facebook. Allo stesso tempo, lei ha anche assicurato che l’intervento verrà avviato tra diversi mesi. "I lavori non verranno comunque avviati prima dell’autunno – ha precisato il sindaco Tartabini -, così da consentire la piena fruizione del parco nel periodo di massima affluenza, ovvero quello estivo. La volontà è quella di restituire ai nostri bambini e alle loro famiglie il parco più bello e più fruibile possibile".