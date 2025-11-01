Sopralluogo al Varco sul mare, tempi rispettati per i lavori

Stanno procedendo nel rispetto del calendario i lavori di riqualificazione del Varco sul mare, appaltati dal Comune alle imprese Pipponzi ed Eredi Paci Gerardo. L’intero progetto si articola in sei stralci, tre già in esecuzione, dal costo complessivo di 4,5 milioni di euro.

Il primo interessa una superficie di circa 6mila metri quadrati, destinata a ospitare eventi e concerti e su cui è prevista anche la realizzazione di una fontana a terra sul lato est e di nuovi bagni pubblici. Il secondo stralcio riguarda le opere per l’attraversamento del lungomare Piermanni, con la posa di un nuovo asfalto colorato e la creazione di due passaggi pedonali rialzati di circa dieci centimetri, che collegheranno la piazza con il marciapiede del litorale sud.

Il terzo e ultimo stralcio è dedicato al benessere e allo sport all'aperto e ospiterà un campo da gioco per basket, pallavolo e altre discipline, affiancato da una zona attrezzata per l’attività fisica. Tutto l’intervento si completa con percorsi pedonali immersi nel verde e delimitati da alberature, inoltre con due viali principali che si dirameranno in sentieri secondari per collegare tutte le aree: parcheggi auto e bici, campo polivalente, spazi gioco e fitness.

Ieri sopralluogo sul posto del sindaco Fabrizio Ciarapica, insieme con gli assessori Ermanno Carassai, Roberta Belletti, Giuseppe Cognigni, i tecnici e il dirigente dei lavori pubblici comunali Marco Orioli, per verificare l’andamento delle opere.