Sopralluogo dei ladri all’impianto fotovoltaico

Un sopralluogo, a distanza di tre mesi dal furto, per capire se ci fossero i margini per colpire un impianto fotovoltaico. È quanto avvenuto in contrada Foce Asola nella notte di giovedì, dove tre persone, riprese dal sistema di videosorveglianza della struttura, hanno tranciato la recinzione per introdursi all’interno di un’area che ospita un vasto impianto di pannelli solari.

Il fatto è accaduto a notte fonda, intorno alle 2.30. Fortunatamente non si è registrato alcun ammanco, ma con ogni probabilità si è trattato di una visita di prepazione, volta a sondare il terreno per una successiva azione. L’ipotesi più accreditata è che il trio fosse in cerca di rame, considerato il precedente furto. Infatti l’episodio segue quello di febbraio, quando dei ladri si calarono all’interno dei pozzetti tranciando e prelevando i cavi in rame da cui passa l’energia elettrica: un bottino di un valore stimato di circa 40mila euro. In quella circostanza, i ladri agirono sempre a notte fonda, passando in rassegna tutti i pozzetti presenti nell’area.

Il proprietario dell’impianto, il civitanovese Enrico Bufalini, ha denunciato entrambi gli episodi ai carabinieri e tiene a ringraziare i militari per la "grande professionalità dimostrata e per tutto il tempo che hanno dedicato a questa situazione. Sono stati encomiabili" ha detto Bufalini.

Purtroppo sono frequenti i furti di rame, tanto che il metallo è stato definito oro rosso: spesso avvengono negli impianti fotovoltaici, ma talvolta sono prese di mira anche le grondaie degli edifici e persino quelle che si trovano nei cimiteri. In passato sono capitati anche episodi ai danni della linea ferroviaria, con danni molto pericolosi. In azione di solito sono bande specializzate, in grado di individuare il metallo, attrezzate per portarlo via, e soprattutto poi capaci di ricollocarlo nel mercato clandestino.

Le indagini da parte dei carabinieri di Civitanova sono in corso per far luce su quanto accaduto.

f. r.