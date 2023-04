Sopralluogo nella sede della Croce Gialla "Attendiamo fiduciosi"

Novità sulla questione del servizio di 118 a Porto Recanati. Ieri mattina è stato svolto il sopralluogo nella nuova sede della Croce Gialla, in via Bronzini, da parte dell’apposita commissione sanitaria (tra cui c’era anche Ermanno Zamponi, direttore del sistema emergenza territoriale di 118). Infatti, la visita era relativa alla possibilità di accreditare la struttura per il servizio di 118 in città. Proprio lo scorso mese, l’Ast aveva comunicato che la precedente postazione della Croce Gialla, situata nella palestra Ballarini-Michelini, non presentava più i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività. Perciò, era stata incaricata la Croce Rossa di Porto Potenza a occuparsi di tale servizio a Porto Recanati, in quanto quest’ultimo sodalizio aveva una propria sede accreditata in città, in via Masaccio al Bivio Regina. "La commissione non si è espressa troppo, ma non ha riscontrato criticità nella nuova sede – dice Elisabetta Bernacchini, vicepresidente della Croce Gialla –. Più che altro ci ha fornito consigli utili sulla viabilità per l’uscita dell’ambulanza dalla postazione, come l’installazione di cartelli stradali. Ora attendiamo la relazione che manderà alla Regione, ma noi siamo fiduciosi".