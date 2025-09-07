Sopralluogo tra i cantieri: lavori per 30 milioni

Oltre 30 milioni e dodici cantieri pubblici in corso. Sono alcuni dei numeri sulla rigenerazione post-sisma analizzati dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli e dalla sindaca Giuliana Giampaoli, ieri durante il sopralluogo a Corridonia. Il viaggio, guidato dall’architetto Enrico Rinaldesi, è partito dall’interno del convento degli Zoccolanti, oggi interessato da una riqualificazione finanziata dal MiBACT con i progetti redatti dalla Soprintendenza, rappresentata ieri dall’architetto Emanuele Barigelli. "L’intervento ha due finanziamenti – ha illustrato Bargelli –, il primo del 2018 di 2,4 milioni. C’è stata inizialmente la messa in sicurezza anche sul campanile, siamo così partiti sul pronao e ora ce ne sarà una più sostanziosa, da 1,2 milioni sulla chiesa". Tappe poi lungo le mura di via IV Novembre, restaurate dopo oltre vent’anni, ai vicini lavori di ripristino per porta Romana e a Villa Fermani, dove si stanno realizzando due operazioni: il recupero dell’edificio storico per 615mila euro, e la riqualificazione del complesso sportivo da 974mila euro. Per le scuole in ballo ci son oltre 27 milioni, e ora in fase di verifica progettuale c’è il recupero dell’ex collegio Lanzi, per 3,14 milioni.

"Vogliamo comprendere quale potrebbe essere l’utilizzo futuro di un complesso significativo come gli Zoccolanti – ha affermato Castelli –. Con il presidente Francesco Acquaroli, stiamo valutando l’inserimento del completamento dell’intervento nel piano opere pubbliche. Corridonia è un segnale del cambio di passo della ricostruzione, lo dimostrano i più 30 milioni di euro per edifici pubblici e sul fronte privato sono state presentate 210 domande di contributo: 94 concluse con la fine dei lavori, 28 in istruttoria e 47 in corso". Un focus dedicato anche a San Claudio. "Il Governo ha acconsentito alla struttura commissariale, 50 milioni per la riqualificazione dei cammini – ha precisato Castelli –. La Regione ha disegnato tre indirizzi, tra cui il lauretano dove è stata inserita appunto l’abbazia di San Claudio, inoltre stiamo preparando i bandi per consentire a coloro che vogliono fornire servizi o accoglienza di fare economia".

Diego Pierluigi