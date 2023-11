"Sopravvivenza della scuola è merito esclusivo delle nostre scelte"

"Negli ultimi tre anni l’attenzione che la mia amministrazione ha riservato al potenziamento dei servizi scolastici, offerti alla comunità sia di Ripe che dei paesi limitrofi, ha consentito una costante crescita delle iscrizioni in tutte le classi del plesso". Il sindaco Paolo Teodori (foto) interviene in risposta al collega di San Ginesio, Giuliano Ciabocco; quest’ultimo aveva espresso contrarietà alla possibile ’annessione’ del proprio istituto da parte di Sarnano. A suscitare la reazione di Teodori è come Ciabocco abbia "lasciato intendere che la scuola di Ripe debba la sua esistenza nell’attuale organizzazione all’intervento (non richiesto) del sindaco di San Ginesio". "La costante crescita delle iscrizioni – prosegue Teodori - ha permesso di abbandonare la formula delle ’pluriclassi’ per arrivare a un’organizzazione della primaria articolata in ben cinque classi distinte, ciascuna per ogni anno educativo. Ritengo - anche in relazione e confronto alle situazioni degli altri piccoli Comuni dell’entroterra - che questo risultato costituisca un successo, e sia il frutto di scelte politiche oculate e mirate, basate sulla qualità dell’offerta formativa e sui servizi (trasporto, doposcuola, attività alternative allo studio ecc.). La nostra amministrazione, dal 2010 a oggi, ha investito ingenti risorse di bilancio per costruire un polo scolastico moderno, sicuro e adeguato alle esigenze degli studenti. In linea con il programma politico, che ha sempre perseguito l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni. Chiarisco, pertanto, che la ’sopravvivenza’ della nostra scuola sul territorio, ad oggi, non è dovuta alla magnanimità di soggettiistituzioni esterne o azioni concertate tra il sindaco di San Ginesio e l’Ufficio scolastico regionale. Bensì all’azione concreta di questa amministrazione".