Sorcinelli: il saper fare e la cultura in aiuto dei luoghi del sisma

E’ stata molto partecipata la lectio magistralis di Filippo Sorcinelli, ospitata al Politeama di Tolentino, e riservata agli studenti dell’Istituto Filelfo e dell’Ipia Frau, dal titolo "Tradizione e cultura salveranno l’Epicentro?". Da grande comunicatore, l’artista e imprenditore marchigiano, conosciuto in tutto il mondo per il suo atelier di paramenti sacri e per il suo brand di profumi, ha parlato agli studenti, raccontando la sua vita e anche tanti episodi che gli hanno permesso di fare scelte importanti e vincenti per la sua azienda. Nel corso della lectio Sorcinelli ha presentato anche Epicentro, una fragranza dedicata ai luoghi colpiti dal sisma e in particolare al piccolo paese di Bolognola, un Comune di 138 abitanti al centro del Parco nazionale dei Monti Sibillini, a cui l’artista ha deciso di destinare i ricavati delle vendite di questo profumo. Un esempio di come si possa rielaborare un’esperienza traumatica attraverso l’arte e la creatività, generando bellezza. Un modo per spiegare ai giovani come il saper fare, la passione e la cultura creino sempre valore.

L’incontro è stato aperto con i saluti del sindaco Mauro Sclavi, poi il video messaggio di Dino Latini (presidente del Consiglio regionale), l’intervento di Gianluca Pasqui (vicepresidente del Consiglio regionale) e quello di Flavia Giombetti (assessore alla Ricostruzione di Tolentino). Presenti pure Francesco Capozza, giornalista e vaticanista, e il commissario straordinario per la ricostruzione Guido Castelli.