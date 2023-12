Sorelle dimenticate a Recanati, pigiama di pile e giacca a vento: morte dallo scorso inverno?

Recanati, 10 dicembre 2023 – Affiorano particolari raccapriccianti sull’ipotesi delle cause della morte delle due sorelle Stortini, Luisa Berenice e Piermaria Luigia, trovate mercoledì scorso nella loro casa in corso Persiani: erano decedute, stando allo stato di conservazione dei loro corpi, sicuramente da parecchi mesi. L’autopsia, eseguita ieri dal medico legale Antonio Tombolini, avrebbe fugato ogni dubbio sulla causa naturale del decesso. Difficile stabilire, invece, se non con analisi più approfondite, la distanza temporale della morte delle due donne l’una dall’altra e da quanto tempo fossero decedute: non è da escludere che il decesso risalga addirittura a parecchi mesi fa in considerazione del fatto che addosso indossavano un pigiama pesante di pile con sopra una giacca a vento: quindi non è escluso che possano essere morte addirittura lo scorso inverno. I corpi erano, d’altra parte, in uno stato di mummificazione e delle due sorelle non era rimasto che pelle e ossa.

Come possa essere accaduto che siano trascorsi tutti questi mesi senza che nessuno si sia interessato delle povere due sorelle? Una tragedia che scoperchia uno stato di solitudine impressionante. Non sono stati fissati ancora i funerali delle due sorelle. La Polizia locale di Recanati è riuscita, comunque, a contattate una parente che avrebbe mostrato l’intenzione di procedere alla cremazione delle due donne. Sarà il magistrato, che segue il caso, a fornire nelle prossime ore più dettagliate informazioni e a dare ulteriori disposizioni se procedere alla tumulazione o alla cremazione delle sorelle Luisa Berenice e Piermaria Luigi Stortini.