"Sorelle trovate morte. Basta indifferenza"

Don Roberto Zorzolo, parroco di Sant’Agostino, ha colto l’occasione, nella sua omelia di fine anno, pronunciata nel corso della messa vespertina del 31 dicembre, per ricordare le due sorelle Stortini, "Luisa Berenice e Piermaria Luigina, morte di stenti, nell’abbandono più assoluto, senza che nessuno di noi ricordasse la loro esistenza". Un richiamo a una tragedia umana di due donne i cui corpi, ormai mummificati, sono stati trovati il 6 dicembre nella loro casa in Corso Persiani, con molte probabilità già privi di vita da parecchi mesi. "Una morte – ha ricordato don Roberto – che ci richiama all’indifferenza di una società che corre senza meta e all’interno della quale si consumano i drammi della solitudine. Sembra di essere stati scippati da quel respiro del cuore che è il solo respiro della vita". Un messaggio di fine anno dove il parroco non ha mancato di ricordare la sofferenza nel mondo dovuta alle guerre in atto e non solo.