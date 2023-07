"Sorelline abusate". Il processo è da rifare

di Paola Pagnanelli

Dopo 13 anni, processo da rifare per un imprenditore e due operai, condannati in primo grado e in appello a pene tra i 12 e 9 anni di carcere per l’accusa di aver abusato di due sorelline di 16 e 12 anni. La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi dei tre, mandando gli atti a Perugia per riesaminare la vicenda. I fatti al centro del processo sarebbero avvenuti tra luglio e settembre del 2010. Imputati sono Renzo Rossi, imprenditore edile di San Severino, Dritan Milloshi, albanese residente a Gagliole, e Gezim Bami, residente a Castelraimondo. Secondo l’accusa, quest’ultimo avrebbe avvicinato per primo la 12enne. Una volta l’avrebbe fatta salire in auto con la scusa di insegnarle a guidare, poi le avrebbe messo le mani ovunque; in un’altra occasione, l’avrebbe fatta salire in auto e poi l’avrebbe violentata, sebbene lei tentasse di sottrarsi in ogni modo. Rossi invece avrebbe incontrato la stessa ragazzina in un altro paese e l’avrebbe violentata anche lui. Infine una volta Rossi avrebbe invitato le due sorelle a vedere un film a casa sua, dove li avrebbero raggiunti Bami e Milloshi, e tutti e tre avrebbero abusato delle due ragazzine. Il processo per violenza sessuale e violenza di gruppo era partito da Camerino e poi concluso a Macerata. I tre avevano respinto ogni accusa. I difensori, gli avvocati Gabriele e Massimiliano Cofanelli, Paolo Rossi e Paolo Marchionni avevano elencato una serie di contraddizioni nel racconto delle due ragazzine, alle prese entrambe purtroppo con un ambiente di profondo degrado. Ad esempio, era stato fatto presente che Milloshi, prima della presunta violenza di gruppo, era stato ricoverato per una labirintite che gli rendeva quasi impossibile tenersi in piedi, ma nella versione delle due era del tutto in salute. Inoltre, in casa di Rossi c’era la madre, che non avrebbe potuto non accorgersi di una violenza in corso. Una delle ragazzine aveva parlato con il padre al telefono per avvertirlo che avrebbe fatto tardi, nel momento in cui sarebbe stata abusata. In primo grado, Bami era stato condannato a 12 anni di carcere, Rossi a 10 anni e Milloshi a 9. In appello, i difensori avevano chiesto una nuova istruttoria, ma la corte di Ancona aveva confermato le pene. Così gli avvocati Marchionni, Cofanelli e Rossi si sono rivolti alla Cassazione chiedendo la discussione orale in presenza per evidenziare i diversi profili di illegittimità nella motivazione della sentenza, e sottolineando lacune e incongruenze che minavano la credibilità delle ragazzine. E la Cassazione ha condiviso i loro rilievi, rimandando gli atti alla corte d’appello di Perugia per rivalutare i fatti. Gli imputati, che si sono sempre dichiarati innocenti, hanno accolto la notizia con forte commozione. Analoga soddisfazione hanno espresso i difensori.