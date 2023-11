Sorpasso ’pericoloso’. I pensionati crescono e diventano di più delle persone occupate

In provincia di Macerata il numero delle pensioni erogate (136mila) supera il numero degli occupati (128mila) di 8mila unità. La nostra è una delle 57 provincie italiane in cui è avvenuto il "sorpasso", quella messa peggio nelle Marche. Solo in provincia di Pesaro – Urbino il numero degli occupati è ancora superiore al numero delle pensioni erogate, 158mila contro 153mila (+ 5mila), mentre il saldo è negativo in tutte le altre: Ancona 199mila pensioni contro 196mila occupati (-3mila); Fermo 74mila contro 31mila (-43mila) e Ascoli Piceno, 92mila contro 86mila (-6mila). Una situazione che ci accomuna soprattutto al Meridione, realtà in cui si concentra il maggior numero di province con un numero più alto di pensioni rispetto a quello degli occupati. E’ quanto rileva l’Ufficio studi della Cgia di Mestre che sottolinea come, in generale, ci troviamo in presenza di un quadro preoccupante "che dimostra gli effetti provocati in questi ultimi decenni da tre fenomeni strettamente correlati fra loro: la denatalità, l’invecchiamento della popolazione e la presenza dei lavoratori irregolari" che, combinati insieme "stanno riducendo progressivamente il numero dei contribuenti attivi e, conseguentemente, ingrossando la fila dei percettori di welfare". Se non si interviene subito, "fra qualche decennio la sanità e la previdenza rischiano di implodere". Come? Secondo la Cgia portando a galla una buona parte dei lavoratori invisibili, quelli che svolgono un’attività in nero (circa tre milioni di persone secondo l’Istat), incentivando maggiormente l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, rafforzando le politiche per la crescita demografica, allungando la vita lavorativa delle persone (almeno di quelle che svolgono un’attività impiegatizia o intellettuale), innalzare il livello di istruzione della forza lavoro (in Italia è ancora tra i più bassi di tutta l’Ue". Anche perché tra il 2023 e il 2027 il mercato del lavoro italiano richiederà poco meno di tre milioni di addetti per sostituire le persone che andranno in pensione: con sempre meno giovani rimpiazzarle diventerà un grosso problema.

"Sono dati che andrebbero ulteriormente approfonditi, anche perché in relazione al Rapporto Inps 2023 mi sembra ci sia qualche incongruenza. Ma è innegabile che il problema c‘è", afferma Guido Canavesi, docente di Diritto del Lavoro all’Università di Macerata. "La sostenibilità del sistema pensionistico è legata alla produzione della ricchezza, alla crescita del Pil – prosegue - tanto più in un sistema solidaristico che, peraltro, presenta disuguaglianze e iniquità. Naturalmente si ragiona secondo l’assunto che “i contributi versati sono soldi miei“, ma i finanziamenti per le pensioni non sono legati alla singola persona, quindi non è detto che ci sia corrispondenza tra quanto si versa e quanto si riceve". Certo è, secondo il professor Canavesi, che alla realtà non si sfugge: "Meno giovani, più anziani, allungamento della vita comportano oggettivamente la necessità di lavorare più a lungo. Rivedere la Fornero per abbassare l’età d’uscita dal lavoro (oggi in media poco più di 64 anni) non mi sembra una buona idea, fatte salve situazioni e categorie specifiche e particolari. Un intervento sull’attuale sistema è giuridicamente e tecnicamente possibile, ma politicamente difficile da praticare". Le indicazioni della Cgia per superare la strozzatura tra pensioni e occupati sono condivisibili, ma bisogna anche concentrarsi sul lavoro in quanto tale: "Segnalo due fenomeni importanti – conclude Canavesi – Il primo riguarda le dimissioni dal lavoro, che in Italia è oggi meno forte che altrove ma pur sempre significativo di un malessere verso il lavoro. Il secondo riguarda le innovazioni tecnologiche che, secondo molti studiosi, di qui a qualche decennio cancelleranno molti dei lavori che conosciamo. Decisiva, dunque, sarà, la formazione, ma a partire da subito".