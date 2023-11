Sorpresa Sgarbi, visita a teatro

CALDAROLA

Visita a sorpresa, sabato poco prima di mezzanotte, del sottosegretario di Stato alla cultura Vittorio Sgarbi a Caldarola. Al termine dell’esibizione del cantante Mauro Masè e del suo gruppo nel tributo a Lucio Battisti per l’iniziativa "Il Salotto del gusto" dopo la degustazione di prodotti tipici locali, gli organizzatori hanno annunciato l’arrivo del critico d’arte. Sgarbi ha fatto tappa a Caldarola di ritorno dall’inaugurazione del teatro di Monte San Martino, accompagnato dal presidente dell’unione montana dei Monti Azzurri Giampiero Feliciotti. Ha voluto osservare di persona i lavori realizzati all’interno del neo inaugurato teatro caldarolese, non avendo potuto presenziare alla cerimonia di sabato 21 ottobre. Dopo essersi seduto in platea e aver scambiato alcune parole con il sindaco Luca Maria Giuseppetti, l’onorevole si è congratulato con Masè, chiedendogli un’ulteriore esibizione dal vivo alla presenza anche di tanti cittadini che si sono attardati proprio per incontrare il cantante e stringergli la mano. "Avevo invitato personalmente Sgarbi all’inaugurazione del teatro, ma non era riuscito a venire per impegni presi in precedenza – ha detto il primo cittadino –. Ha però mantenuto la sua promessa e per questo lo ringrazio. È stata una visita piacevole".