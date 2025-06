Sorprese dalla polizia locale nella casa inagibile. Finiscono nei guai due ventenni del Veneto

Si erano introdotte abusivamente in uno stabile terremotato a Tolentino, in viale Vittorio Veneto. Sono state identificate dagli agenti della polizia locale e denunciate per il reato di inosservanza dell’ordine dell’autorità, in quanto per l’edificio inagibile era stata emessa un’ordinanza di divieto di accesso. A finire nei guai due ventenni italiane, di cui una già gravata da numerosi precedenti penali. Entrambe residenti in Veneto, una in provincia di Treviso e l’altra a Vicenza. La pattuglia sabato scorso, su segnalazione della stazione dei carabinieri, è intervenuta al civico 9 intorno a mezzogiorno, dove erano state segnalate le due giovani. Le ventenni sono state accompagnate nei locali del comando di polizia locale e denunciate.

"Si dimostra ancora una volta la volontà dell’amministrazione comunale di voler controllare la città, assicurando il rispetto delle norme e della legalità – ha detto il sindaco Mauro Sclavi –. Ogni giorno, grazie alla polizia locale e in sinergia con tutte le forze dell’ordine, manteniamo alta l’attenzione con verifiche continue. Proseguiamo con il monitoraggio in viale Vittorio Veneto, anche con l’intento di diminuire i disagi a seguito della pesante e massiccia opera di ricostruzione. Impegniamo tutte le nostre risorse per cercare di rendere sempre più vivibile il territorio comunale, senza abbassare la guardia".