Sorpresi a rubare nella casa inagibile. Bloccati due operai della ricostruzione

Furti in un’abitazione inagibile, arrestati due operai della ricostruzione post terremoto. È successo a Ussita, dove i carabinieri della locale stazione (assieme a quelli di Serravalle e Valfornace) sono riusciti a bloccare un macedone di 54 anni e un albanese di 37. I due, impegnati nelle demolizioni nel centro storico di Ussita, si erano introdotti in una palazzina poco distante dal loro cantiere ed avevano rubato cavi elettrici e rame, oltre a un antico lampadario di valore. Il proprietario della casa, insospettito da strani movimenti nei pressi della stessa, aveva allertato il 112 e si era portato nella zona dell’abitazione inagibile per verificare che non vi fossero anomalie. Una volta giunto, aveva trovato i malviventi all’interno della casa: i due si erano dati alla fuga calandosi da una finestra. Tuttavia i carabinieri, già presenti sul luogo, hanno bloccato i due e, dopo aver perquisito l’auto che avevano in uso, hanno recuperato l’intera refurtiva, restituendola al legittimo proprietario. Per entrambi, tratti in arresto, sono stati disposti gli arresti i domiciliari in attesa del processo per direttissima che è stato fissato per questa mattina in tribunale a Macerata.