Sorpresi con dosi di hashish e marijuana: tre giovani nei guai

Controlli dei carabinieri per contrastare spaccio e furti: in tre finiscono nei guai. Oltre ottanta le persone controllate. Nel corso della serata dell’altroieri, i carabinieri della Compagnia di Macerata insieme a due unità antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Pesaro hanno effettuato un servizio a largo raggio per il controllo del territorio. Sono stati attuati, in particolare, posti di controllo sulle principali arterie stradali e in prossimità degli obiettivi sensibili e con controlli ad alcuni esercizi pubblici della zona. Nel corso dell’operazione sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa un 30enne di nazionalità algerina, un 21enne e un 25enne di nazionalità tunisina. Durante le operazioni di controllo, infatti, i tre uomini sono stati trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana. Le sostanze sono state immediatamente sequestrate e nei confronti dei tre sono state avviate le procedure previste dalla normativa vigente in materia di stupefacenti. Sono state impiegate otto pattuglie sul territorio, che hanno controllato 84 persone, di cui dodici gravate da precedenti di polizia e venti di nazionalità straniera.