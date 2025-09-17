Sorpresi con la droga. In due finiscono nei guai

Controlli nel fine settimana, due ragazzi trovati in possesso di droga. Nella notte di sabato un uomo, in compagnia di una ragazza, è stato fermato a Civitanova dagli agenti della polizia stradale mentre percorreva un tratto di strada a senso unico contromano. Nel corso del controllo la passeggera è stata trovata in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente, per le quali ha dichiarato di farne un uso personale. Nei confronti della donna è partita la segnalazione in prefettura per il consumo di droghe mentre l’uomo è stato sanzionato per la violazione della norma stradale.

Domenica pomeriggio, invece, gli agenti delle volanti della questura di Macerata hanno bloccato nel capoluogo un extracomunitario, che è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana che celava all’interno di una tasca dei pantaloni. Gli agenti si sono insospettiti per via dell’atteggiamento agitato dallo straniero che, alla vista dei poliziotti, ha iniziato ad accelerare il passo, girandosi più volte per guardare nella loro direzione. Anche quest’ultimo è stato segnalato alla prefettura di Macerata quale assuntore di sostanze stupefacente. Durante il fine settimana sono stati controllati dalla polizia oltre trecento soggetti e circa cento veicoli. Sono anche state ritirate venti patenti di guida per le violazioni connesse alla circolazione stradale, a cui farà seguito la sospensione.