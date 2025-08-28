Maledetti Beach Boys
Maledetti Beach Boys
CronacaSorpresi con l’hashish al parco. Due stranieri finiscono nei guai
28 ago 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Sorpresi con l’hashish al parco. Due stranieri finiscono nei guai

Controlli della polizia nell’area verde tra via Piave e via Isonzo: una denuncia e una segnalazione alla prefettura

Vede la polizia e getta un pacchetto di sigarette: all’interno c’erano involucri di hashish. Nei guai un extracomunitario. Nei giorni scorsi sono stati segnalati dalla polizia due stranieri, trovati in possesso di sostanza stupefacente. I due, in due circostanze diverse, sono stati fermati e controllati dalla polizia nel parco tra via Isonzo e via Piave a Macerata, spesso frequentato da spacciatori.

Nel primo caso un uomo di origini nordafricane, alla vista degli agenti della squadra volante, si è disfatto di un pacchetto di sigarette. La mossa non è passata inosservata agli agenti, che hanno subito bloccato l’uomo per poi perquisirlo e hanno recuperato l’involucro che il giovane aveva lanciato. Al suo interno sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi involucri termosaldati di hashish. Per l’uomo, un tunisino, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è scattata la denuncia per detenzione a fini di spaccio.

I controlli hanno interessato anche l’abitazione dove il tunisino vive e hanno consentito di rinvenire ulteriori dosi di sostanza stupefacente, che sono state debitamente sequestrate. Nel pomeriggio della giornata seguente un altro straniero, questa volta di origini gambiane, è stato trovato in possesso di hashish e per questo motivo è partita la segnalazione alla Prefettura di Macerata come soggetto dedito al consumo di droghe.

"Le due operazioni del fine settimana – sottolineano dalla Questura – testimoniano il quotidiano controllo del territorio da parte della polizia per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, sia nel centro cittadino che nelle aree più periferiche della città".

