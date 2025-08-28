Sorpresi con l’hashish al parco. Due stranieri finiscono nei guai

Vede la polizia e getta un pacchetto di sigarette: all’interno c’erano involucri di hashish. Nei guai un extracomunitario. Nei giorni scorsi sono stati segnalati dalla polizia due stranieri, trovati in possesso di sostanza stupefacente. I due, in due circostanze diverse, sono stati fermati e controllati dalla polizia nel parco tra via Isonzo e via Piave a Macerata, spesso frequentato da spacciatori.

Nel primo caso un uomo di origini nordafricane, alla vista degli agenti della squadra volante, si è disfatto di un pacchetto di sigarette. La mossa non è passata inosservata agli agenti, che hanno subito bloccato l’uomo per poi perquisirlo e hanno recuperato l’involucro che il giovane aveva lanciato. Al suo interno sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi involucri termosaldati di hashish. Per l’uomo, un tunisino, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è scattata la denuncia per detenzione a fini di spaccio.

I controlli hanno interessato anche l’abitazione dove il tunisino vive e hanno consentito di rinvenire ulteriori dosi di sostanza stupefacente, che sono state debitamente sequestrate. Nel pomeriggio della giornata seguente un altro straniero, questa volta di origini gambiane, è stato trovato in possesso di hashish e per questo motivo è partita la segnalazione alla Prefettura di Macerata come soggetto dedito al consumo di droghe.

"Le due operazioni del fine settimana – sottolineano dalla Questura – testimoniano il quotidiano controllo del territorio da parte della polizia per contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti, sia nel centro cittadino che nelle aree più periferiche della città".