Sorpresi con l’hashish dentro un garage, nei guai tre ragazzi

Sorpresi con l’hashish in un garage, sono finiti nei guai due 23enni e un ventenne di Sambucheto. Nell’ambito di un servizio contro lo spaccio, i tre giovani sono stati pizzicati dai carabinieri della stazione di Montecassiano all’interno di un locale seminterrato: uno aveva uno spinello confezionato con l’hashish, il secondo due grammi e il terzo un grammo della stessa sostanza. I tre sono stati quindi segnalati alla prefettura di Macerata per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico. L’hashish rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità competente.