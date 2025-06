Sorpreso a rubare, aggredisce i carabinieri

Vede un uomo mentre forza la serratura di una finestra sul retro della sua casa e chiama subito i carabinieri. Il malvivente, sorpreso nel perimetro dell’abitazione, reagisce violentemente prendendo a calci e pugni uno dei militari intervenuti.

L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio in centro. I carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Angelo Chiantese, hanno denunciato un napoletano di 58 anni, residente a Fermo e già noto alle forze dell’ordine, per tentato furto in un’abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Domenica pomeriggio, il proprietario di un’abitazione che si trova in zona centro ha notato uno sconosciuto che provava a introdursi in casa sua, forzando la serratura di una finestra sul retro. Quindi ha immediatamente allertato il 112. Subito è arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri, che trovato l’uomo ancora nel perimetro interno dell’abitazione. Alla richiesta dei militari di fornire le sue generalità, il malvivente ha reagito in maniera violenta, iniziando a spintonare e colpire con calci e pugni uno dei carabinieri. Alla fine, non senza difficoltà, il 58enne è stato bloccato e portato in caserma. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato denunciato per i reati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Chiara Marinelli