Sorpreso a rubare nell’auto in sosta: patteggia la pena ed è libero

Sorpreso a frugare in un’auto in sosta, da dove aveva preso 12,40 euro dopo aver scassinato lo sportello, è stato arrestato questa mattina all’alba Hichem Bouziane, algerino di 34 anni senza fissa dimora. In tribunale ha patteggiato la pena ed è tornato in libertà.

A fermarlo è stata una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo poco prima delle 5. Passando in via della Vela, i militari hanno notato lo sportello aperto di una Mercedes in sosta. Si sono fermati a controllare e hanno trovato l’algerino che rovistava nel cruscotto. L’uomo, visti i carabinieri, ha provato a scappare via, ma è stato subito bloccato e portato in caserma. Dopo gli accertamenti è stato arrestato per furto: si è scoperto infatti che aveva sottratto 12,40 euro dall’abitacolo, causando un danno molto maggiore all’auto, di cui ha messo fuori uso la serratura dello sportello.

Ieri in tribunale, a Macerata, c’è stato il processo per direttissima. Difeso dall’avvocato Alessandro Paciaroni, l’algerino ha risposto alle domande del pubblico ministero Francesca D’Arienzo, dicendo di aver forzato lo sportello della Mercedes solo per cercare un posto dove dormire. Alla fine ha patteggiato con il giudice Potetti un anno di reclusione ed è tornato in libertà. Il 34enne è clandestino, e ha già avuto due condanne per non aver ottemperato all’ordine di lasciare l’Italia. Dovrebbe pagare due ammende, da 10mila e 15mila euro.

p. p.