Sorpreso alla guida con patente contraffatta. Denunciato un 24enne

Guidava con una patente egiziana contraffatta e aveva con sé una tesserata sanitaria rubata, nei guai un 24enne. I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Camerino hanno fermato una Opel Zafira: a bordo un passeggero di 24 anni, di origini egiziane, ma residente a Brescia. Il giovane è stato trovato in possesso di una patente di guida egiziana contraffatta e di una tessera del codice fiscale intestata ad una donna, della quale non ha saputo giustificarne il possesso. È stato denunciato per falsità materiale e furto, mentre i documenti sono stati sottoposti a sequestro.