Sorpreso alla stazione con eroina e hashish, denunciato un nigeriano

Un giovane nigeriano denunciato, dopo i controlli antidroga condotti dalla polizia alla stazione di Macerata. Nel pomeriggio dello scorso lunedì, gli agenti della Squadra mobile hanno fatto una serie di accertamenti nelle zone cittadine più a rischio per lo spaccio di droga. Tra queste, appunto, la stazione ferroviaria, spesso frequentata da assuntori di sostanze stupefacenti. Nel corso di questi controlli, gli agenti hanno fermato due nigeriani, di 23 e 31 anni, i quali non hanno saputo spiegare agli agenti cosa esattamente dovessero fare alla stazione. La polizia ha dunque perquisito i due giovani, e addosso al 23enne sono stati trovati due involucri contenenti eroina e hashish, e banconote di piccolo taglio per un totale di 150 euro. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato dalla Squadra mobile per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’operazione della polizia rientra tra i servizi costanti attuati dalla polizia in città contro il consumo e lo spaccio delle sostanze illecite: i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

re. ma.