Sorpreso con la cocaina, arrestato 29enne

Tolentino, 11 settembre 2024 – Arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, nella notte, a Tolentino. A finire in manette, un 29enne con visto di ingresso dall’Albania dal mese scorso, che non risulta avere un domicilio in Italia. Ieri sera, intorno alle 23, i carabinieri del Radiomobile di Tolentino, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio predisposto per contrastare i reati in materia di stupefacenti, hanno fermato un’auto intestata a una società di noleggio, in un distributore di benzina lungo la superstrada, direzione mare. A bordo c’era un ragazzo, il ventinovenne appunto, già notato poco prima in un locale pubblico di Tolentino per comportamenti che avevano insospettito i militari su un potenziale possesso di stupefacenti. Alla vista della pattuglia, il giovane è apparso agitato e ha tentato maldestramente di spostare con i piedi, sotto il sedile, un involucro di cellophane trasparente. Recuperata la confezione, con un’etichetta e la scritta 100 e 53, i carabinieri hanno trovato quattro confezioni con 25 dosi di cocaina ciascuna. In pratica 100 dosi, termosaldate, del peso di circa mezzo grammo l’una per un totale di 55 grammi. Il ventinovenne, con visto di ingresso dall’Albania dal mese scorso, che non risulta avere un domicilio in Italia, è risultato anche in possesso di 1660 euro in banconote di diversa taglia. Denaro e stupefacente sono stati sequestrati, mentre il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e portato al carcere di Ancona, in attesa dell’udienza di convalida.