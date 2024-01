Sorpreso con la droga: giovane condannato

Nuova condanna, questa volta per spaccio, nei confronti del 25enne Alessio Massatani, originario di San Severino.

Il fatto per il quale il giovane è stato processato ieri risale al 26 agosto del 2018 quando, a Civitanova, il ragazzo fu trovato con 9 grammi di cannabis, dai quali per l’accusa si possono ricavare 40 dosi medie.

Ieri, nell’ultima udienza del processo in tribunale a Macerata, il giudice Domenico Potetti ha condannato l’imputato a sei mesi di reclusione. Ora però il ragazzo, che è difeso dall’avvocato Mirela Mulaj, potrà fare ricorso in Corte di appello.

In questa occasione, con Massatani era stato accusato in un primo momento anche un ragazzo di Fermo, trovato con altri 27 grammi della stessa sostanza.

Tutti e due sono stati condannati in precedenza per rapina, estorsione e minacce, per un episodio avvenuto il 28 agosto 2018 sempre a Civitanova: insieme sarebbero andati da un coetaneo, minacciandolo per ottenere il saldo di un debito di droga.