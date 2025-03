Sorpreso con lo scooter rubato. Vede la polizia e scappa, arrestato dopo l’inseguimento

In sella a uno scooter vede la polizia e scappa: fermato e arrestato un 49enne del Maceratese. Deve rispondere del reato di furto aggravato di motociclo. È quanto accaduto l’altra notte ad Ancona. Era circa l’1.30 quando gli agenti della volante della questura dorica, mentre transitavano in via De Gasperi, hanno notato un uomo che, in sella ad uno scooter, con fare sospetto, procedeva lungo quella via a bassissima velocità. Il conducente del mezzo a due ruote, alla vista dell’auto della polizia, improvvisamente ha fatto inversione e si è dato alla fuga. È stato rintracciato pochi metri dopo, sempre in sella allo stesso ciclomotore, all’interno di una corte condominiale in via Marchetti. Non appena si è reso conto di essere stato individuato il 49enne (originario di Appignano) ha abbandonato il mezzo per fuggire a piedi, ma è stato subito dopo bloccato dagli agenti della volante. In seguito al controllo, è stato rinvenuto un cacciavite all’interno del borsello. Mentre dalla verifica sul mezzo abbandonato gli agenti hanno accertato chiari segni di effrazione del nottolino di avviamento. L’uomo è stato portato negli uffici della questura per ulteriori accertamenti. È emerso che il 49enne era già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. I poliziotti, nel frattempo, hanno rintracciato la legittima proprietaria del motociclo, una donna di straniera, che ha riferito che il suo scooter era stato rubato, dopo che lo aveva lasciato parcheggiato per alcuni giorni negli appositi stalli dinanzi a un’officina di via Fiorini per una manutenzione. In attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice del tribunale di Ancona, il questore sta valutando l’eventuale adozione di misure di prevenzione nei confronti del 49enne maceratese.