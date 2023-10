Sorpreso con uno spinello, sedicenne finisce nei guai

Controlli antidroga da parte dei carabinieri. Due persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze. La prima mercoledì alle 8. Un carabiniere, arrivando in pullman da Civitanova per prendere servizio, ha notato un ragazzino intento a confezionarsi uno spinello. È intervenuta una pattuglia del Nucleo operativo – sezione radiomobile, che ha sequestrato lo spinello e affidato il 16enne al padre. Venerdì alle 22.30, in piazza Garibaldi una gazzella ha controllato due giovani, uno dei quali, un pregiudicato 25enne di origine egiziana residente in città, è stato trovato con un pezzetto di hashish del peso di 0,80 grammi e due spinelli. La sezione radiomobile del Nucleo operativo poi ha denunciato un pregiudicato 26enne residente ad Appignano, per il quale era stato emesso un divieto di ritorno a Macerata per tre anni, che lui non ha rispettato, facendosi sorprendere in piazza Sauro.