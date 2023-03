Sorpreso mentre ruba nelle auto, aggredisce i carabinieri: condannato

Scoperto a rubare dalle auto in sosta durante il lockdown, aveva aggredito i carabinieri tirando loro tutto quello che aveva. Per questo, accusato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, è stato condannato a quattro anni e due mesi il moldavo 30enne Mihail Botezatu, residente in città. I fatti erano avvenuti nella notte tra il 7 e l’8 aprile 2020, quando a causa della pandemia nessuno poteva circolare per le strade. Approfittando di quello che gli era sembrato un momento opportuno il moldavo, con un complice mai identificato, aveva preso di mira un’auto in sosta in via Principe di Piemonte. Aperto lo sportello, che aveva anche la chiusura non funzionante a causa di un guasto, lui e l’altro si erano presi l’autoradio e una cassetta di acqua minerale, appena comprata dalla proprietaria della vettura. Poco dopo però era arrivata una pattuglia. E mentre il complice aveva abbandonato l’acqua ed era fuggito, Botezatu aveva provato a fermare i carabinieri tirando loro addosso l’autoradio e poi anche un martello, che per fortuna i militari erano riusciti a schivare. Da qui le accuse nei suoi confronti. Ieri mattina in tribunale a Macerata, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Enrico Riccioni, il moldavo è stato condannato dai giudici a quattro anni e due mesi di reclusione. L’uomo, difeso dall’avvocato Silvia Vigoni, ora potrà fare appello contro la sentenza di primo grado, per far valere la versione dell’imputato. Il collegio lo ha invece assolto dall’accusa di aver forzato la recinzione metallica al G7 e di aver danneggiato con il martello una Ford Focus, a scopo di furto, fatti che sarebbero avvenuti quella stessa notte, poiché per questi reati non era stata presentata la querela. Nello stabilimento balneare era stato recuperato il cellulare del moldavo.

p. p.