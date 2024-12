Sorpreso ubriaco al volante, tenta di corrompere i carabinieri

Positivo al test dell’etilometro e consapevole delle nuove regole, più severe, del codice della strada, tenta di corrompere i carabinieri che lo avevano fermato. Per questo è stato denunciato un 25enne. È uno dei tanti automobilisti che nei giorni scorsi sono incappati nei controlli, intensificati nel periodo natalizio, dei carabinieri sia sulle arterie più trafficate che nei luoghi ritenuti sensibili.

L’aliquota radiomobile di Camerino ha controllato a Castelraimondo il 25enne, residente in provincia, mentre si trovava alla guida della sua auto. Il ragazzo è risultato positivo al test dell’etilometro, con un tasso alcolemico pari a 1,60 g/l. Essendo il giovane consapevole delle nuove regole del codice della strada, per evitare il ritiro della patente di guida, ha tentato di corrompere i militari, peggiorando così la sua situazione. È stato infatti denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida, e anche per la tentata corruzione.

La sezione radiomobile di Macerata è invece intervenuta a Cingoli per un’auto uscita fuori strada. Alla guida era una 40enne del posto di nazionalità romena, che dopo essere stata soccorsa è stata sottoposta al test dell’etilometro, risultando positiva con un tasso alcolemico pari a 1,84 g/l. Anche la donna è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente.

I controlli da parte dei carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni.

