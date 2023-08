Sorrisi, musica e buon cibo a Tolentino: Castello della Rancia

Stasera e domani, il castello della Rancia di Tolentino ospita l’iniziativa "Sorrisi, musica e buon cibo al Castello", due giorni con le migliori specialità enogastronomiche del Maceratese accompagnate da musica e spettacoli. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione ‘Tolentino Arte e Cultura’, in collaborazione con la pro loco TCT, il Corto storico ‘Dono dei Ceri’, il gruppo teatrale "Li Spiritusi", con il patrocinio del Comune. Stasera, a partire dalle 19, la serata inizia con l’apertura degli stand gastronomici sotto il loggiato del Castello, e alle 21, appuntamento con lo spettacolo teatrale degli "Li Spiritusi". Domani, invece a partire dalle 21, è in programma lo spettacolo musicale con i grandi successi pop degli anni 70 e 80, ad animare la serata, presentato dal gruppo "I Ragni" con la partecipazione di Tommaso Foresi e Roberta Biagiola. L’ingresso è gratuito. Per informazioni è possibile chiamare il numero 370.3733992.