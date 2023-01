Sos bagni pubblici, è polemica in via Galilei e via Bramante

Malumore e proteste nei giorni scorsi, da parte di alcuni visitatori, a causa del malfunzionamento dei due bagni pubblici a pagamento, presenti in via Bramante e in via Galilei, a Porto Recanati. Stando a quanto riferiscono, entrambi sarebbero inaccessibili. Infatti, qualcuno si è prima recato in quello situato vicino al parcheggio Galilei e ha così inserito una monetina da 50 centesimi per usufruire del servizio igienico. Ma vanamente, perché la porta non si è aperta. Stessa cosa è avvenuta nel bagno in via Bramante. Pure qui, c’è chi ha infilato la moneta da mezzo euro nella gettoniera, ma non è poi riuscito ad entrare e ha dovuto sbrigare il suo bisogno in altro modo, perdendo quegli spicci. Va ricordato che il bagno pubblico in via Bramante per tanti anni era rimasto chiuso, per via dei comportamenti incivili che avvenivano là dentro. Ma nei mesi scorsi l’amministrazione Michelini aveva effettuato un intervento di riqualificazione per restituirlo alla cittadinanza. Tuttavia, appena riaperto, si sono registrati degli atti vandalici, probabilmente ad opera di quale giovinastro, che aveva forzato la gettoniera, forse con l’intenzione di rubare quei pochi soldi, oppure per compiere una inutile quanto deprecabile ragazzata.