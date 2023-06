Sos disoccupazione digitale "Rischia un addetto su quattro"

Un lavoratore su quattro, in provincia di Macerata, è a rischio "disoccupazione digitale". È la fotografia fatta da Confartigianato in un report su intelligenza artificiale, lavoro e imprese. L’impatto dei sistemi di "IA" in Italia è inferiore rispetto alla media dei Paesi UE, ma nonostante questo il 36,2% degli occupati avrà un’esposizione alta all’impatto dell’intelligenza artificiale sul proprio lavoro. Tale utilizzo interessa soprattutto i processi di produzione, ma anche quelli di marketing e vendite e sicurezza. Una delle questioni aperte sul tema è il "rischio robot", cioè l’occupazione nelle imprese a rischio automazione, che vede una significativa propensione nel nostro paese (26,4% degli occupati). Una situazione che impatta anche nelle Marche, con una quota di addetti ad alto rischio automazione sopra la media nazionale (27,3% sul totale). In provincia di Macerata, secondo Confartigianato, il rischio disoccupazione digitale interessa il 25,8% degli addetti. Un dato inferiore rispetto ad Ascoli (26,7%), ma superiore a Fermo (22,2%). Alto rischio che cresce in relazione alle attività artigiane (34,3% ad Ascoli, 31% a Macerata e 27% a Fermo, con una media nazionale del 36,1%). Quanto ai profili professionali maggiormente richiesti ed esposti a sistemi di intelligenza artificiale, le Marche registrano una minore esposizione rispetto ad altre regioni (18,3% sul totale rispetto al 32,5% della Lombardia). "La disoccupazione tecnologica è un tema discusso e controverso – commenta Giorgio Menichelli, segretario generale di Confartigianato –, perché a situazioni di sostituzione di lavoro si delineano altri processi che vedranno una collaborazione tra lavoratori e sistemi di IA. Di sicuro, l’inevitabile cambio di paradigma spingerà gli imprenditori ad accrescere le proprie competenze digitali e sul fronte dell’occupazione pensiamo che la propensione alla scoperta di nuove conoscenze sarà la chiave in cui si giocherà il futuro di tanti lavoratori. La sfida, infatti, sarà quella di formare una classe attenta alle nuove esigenze del mercato e sotto questo aspetto realtà come Confartigianato possono dare la giusta spinta all’innovazione, accompagnando imprenditori e propri collaboratori nello scoprire le possibilità che si trovano dietro le nuove tecnologie. L’obiettivo è collaborare con l’IA, senza farsi sopraffare o sostituire". Il report ha anche presentato l’Indice Youth-Friendly Confartigianato, che permette una valutazione dell’habitat per imprese e lavoro dei giovani, misurando il grado di apertura verso gli under 35 dei territori italiani seguendo una serie di parametri. Sotto questo aspetto le province di Macerata, Ascoli e Fermo registrano un livello medio-basso di appetibilità. "Urge quindi – conclude Confartigianato – un maggior stimolo per incentivare gli imprenditori a spingere verso quell’indispensabile crescita tecnologica".