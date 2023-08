’Sos donna’: corso per operatrici volontarie, venti posti disponibili

Il centro antiviolenza "Sos donna" organizza il terzo corso di formazione gratuito per operatrici volontarie finalizzato ad approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza in un’ottica di genere. Il corso è destinato a un massimo di 20 partecipanti, donne che desiderano impegnarsi nelle attività del Cav e si basa sulla metodologia di accoglienza dei centri antiviolenza ovvero la relazione fra la donna che ascolta e quella che racconta e questo "tramite" permette a chi racconta di raggiungere un cambiamento di sé. Le iscrizioni al corso, che si svolgerà dal 16 settembre al 16 dicembre, scadono il 9 settembre. Sono previsti 9 incontri, di cui uno online sulla piattaforma Zoom, mentre in presenza il corso si svolgerà a Macerata, nel Centro servizi per la famiglia e l’età evolutiva "Orizzonte" in via dei Velini 221.