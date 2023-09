Sos infortuni sul lavoro. In un giorno 4 incidenti,imprenditore perde un dito

di Paola Pagnanelli

Quattro infortuni sul lavoro in un solo giorno si sono registrati ieri. Il primo allarme è arrivato in mattinata dalla cucina di un villaggio turistico di Porto Potenza Picena. Un cuoco è scivolato cadendo a terra. È stato chiamato il 118, e per l’addetto alla ristorazione è stato necessario un controllo al pronto soccorso di Civitanova. Per fortuna per lui nulla di grave, ma non è il primo infortunio che si registra nelle cucine dei ristoranti della provincia, e anche questo è un aspetto su cui riflettere.

La seconda segnalazione è arrivata da San Ginesio, in questo caso da un cantiere. Un operaio è caduto mentre era impegnato nella ricostruzione di un edificio. Per lui il personale sanitario ha ritenuto opportuno il ricovero d’urgenza a Torrette, dove è stato portato in eliambulanza. In questo caso, il sospetto è che l’operaio abbia avuto un malore. In ogni caso, per fortuna le sue condizioni non dovrebbero essere troppo gravi. Alle 15.30 invece un infortunio si è registrato a Macerata, di nuovo in un cantiere edile. Un uomo, mentre lavorava con il vetro, ha riportato alcuni tagli a un braccio. Prima è stato accompagnato a casa, poi però l’operaio è andato al pronto soccorso, per medicare in maniera più adeguata le lesioni riportate. In questo caso sarà da chiarire l’esatta dinamica dell’infortunio.

Infine, poco dopo le 17 l’ultimo allarme è arrivato da una grossa ditta metalmeccanica di Appignano. In questo caso, a ferirsi è stato il titolare, mentre era impegnato con una pressa: una manovra sbagliata con il macchinario gli è costatala subasportazione del quarto dito della mano sinistra. Anche per lui, ricovero immediato a Torrette in eliambulanza per l’intervento chirurgico urgente. In tutti e quattro i casi, dalla cucina all’azienda sono intervenuti per i sopralluoghi e le indagini gli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Sono state raccolte le prime informazioni sul posto da chi era presente agli infortuni, e sono stati acquisiti i documenti su cui saranno fatti accertamenti. Non sono stati disposti sequestri. Gli episodi non sono rilevanti tanto per la gravità, per fortuna relativamente contenuta, quanto per il numero, segnale allarmante sui livelli di sicurezza per i lavoratori della provincia.