"Sos maltrattamenti in famiglia" In 26 ospiti nelle comunità protette

di Lorena Cellini

Una madre chiama le forze dell’ordine e chiede aiuto per invocare protezione per sé e per i suoi due figli minori. È successo a Civitanova e da lì è partita la segnalazione ai Servizi sociali del Comune attraverso il Centro di emergenza per le donne vittime di violenza, con l’immediato avvio della procedura per l’inserimento, avvenuto nei primi giorni di dicembre, in una comunità per famiglie della Romagna. Sono 26 le persone che a oggi risultano in carico ai Servizi sociali di Palazzo Sforza. Vivono in strutture di assistenza a partire dal 2019, per una spesa che in bilancio risulta di 280mila euro alla fine del 2022. Nel corso dell’anno appena trascorso sono stati cinque i casi più gravi culminati con collocamenti in strutture protette, anche secretate per garantire l’incolumità delle vittime di violenze. Oltre al caso avvenuto a fine novembre, all’inizio di marzo con un provvedimento di urgenza, una madre e i suoi due bimbi sono stati affidati a una comunità. La donna si era presentata alla Caritas di Civitanova in situazione di grave indigenza e, con i suoi bimbi, è stata ospitata in una cooperativa fermana. Nella notte del 7 maggio è stato invece emesso un provvedimento d’urgenza per il collocamento di un minore segnalato dal commissariato ai Servizi sociali e da questi collocato alla Pars.

Il 17 giugno il Comune ha ricevuto la richiesta di collocamento in una struttura protetta su richiesta di una donna, madre di un bambino, vittima di maltrattamenti in famiglia e ospitata in una comunità tenuta segreta per la sua sicurezza. Il 5 ottobre, su disposizione del Tribunale dei minori di Ancona, il Comune ha sistemato in una struttura del maceratese un ragazzino, affidato a una comunità del circondario sulla base della legge ex articolo 403 del codice penale, che interviene quando un minore si trova in condizioni di abbandono morale o materiale.