Macerata, 15 settembre 2021 - Movida : da domani si cambia ancora. Dopo l’incontro con i commercianti che si è svolto lunedì mattina, così come avevano anticipato sia il sindaco Sandro Parcaroli che l’assessore Laura Laviano, l’ordinanza che prevedeva alcune restrizioni per la serata del giovedì è stata rivista e aggiustata in corsa.

Le tre novità più importanti sono che è stato eliminato l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aperto, allungato di un’ora l’orario di apertura dei locali (dall’una fino alle due di notte), ma i divieti non saranno più limitati soltanto al centro, bensì estesi a tutta la città, per evitare che le persone possano spostarsi fuori dalle mura e continuare a fare baldoria fino a tarda notte.

La nuova ordinanza (che annulla la precedente), firmata ieri dal sindaco Parcaroli, sarà in vigore già da domani e fino al 16 ottobre, ma anche questa volta è limitata soltanto alla serata del giovedì. Tutti i locali della città dovranno chiudere alle due con l’obbligo di sgomberare, entro la mezzora successiva, tutti i clienti ancora rimasti e di sistemare sedie e tavolini esterni in modo da non potere essere utilizzati in nessun modo.

Dalla mezzanotte fino alle 6, per contenere l’inquinamento acustico e tutelare il riposo dei residenti, dovranno essere adottate le dovute misure per non rendere udibile la musica all’esterno degli esercizi. Viene poi spostato alle due di notte anche il divieto di asporto e di somministrazione al tavolo delle bevande alcoliche. Resta confermato dalla mezzanotte alle sei della mattina successiva, invece, il no alla vendita da asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e di alluminio con riferimento a tutte le attività.

Nello stesso orario è vietato a chiunque detenere qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie o contenitori di vetro o alluminio su tutto il territorio. Previsto anche un maggiore controllo delle persone che si troveranno all’interno dei locali, che devono sempre rispettare quanto previsto dalle linee guida e dai protocolli nazionali per il contenimento della pandemia, evitando assembramenti. Massima attenzione da parte delle forze dell’ordine, infatti, ci sarà nel verificare quante persone si trovino contemporaneamente all’interno delle attività.

Per garantire una maggiore sicurezza delle tante persone che ogni giovedì si trovano a uscire in centro e dei residenti che spesso trovano occupati i posti loro riservati, inoltre, è stato confermato dall’amministrazione comunale il divieto di accesso alle auto da via Don Minzoni, che sarà chiusa al traffico dalle 22 del giovedì (e non più delle 22.30 come era previsto nel testo della precedente ordinanza) fino alle 2 di notte del venerdì.