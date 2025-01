Sos per un 50enne, si attivano i servizi

Un appello per aiutare un cinquantenne di origini peruviane è stato lanciato ieri, dalla titolare di un bar del cenro di Tolentino. Lei dal 31 dicembre lo ospitava nel locale, di giorno, per farlo stare al caldo e donargli il cibo. Di notte dormiva fuori. Diversi tolentinati hanno condiviso il messaggio. I servizi sociali sono venuti a conoscenza della situazione e si sono attivati con i servizi sociali di Macerata, dove risiede l’uomo (che non è un senzatetto), e la Caritas. "Grazie per l’aiuto e la segnalazione", è intervenuta l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni sotto al post, informando i cittadini sull’evoluzione della vicenda.