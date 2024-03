Sos sicurezza e lavoro nero. Sequestrata una barbieria, sospesi tre alimentari etnici

Una barbieria, un opificio e tre negozi di alimentari nel mirino dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro, che hanno sospeso le attività per le gravi violazioni riscontrate. Nei giorni scorsi, i militari hanno eseguito una serie di controlli in provincia, a tutela in modo particolare della sicurezza dei lavoratori. A Civitanova, nello specifico, è scattato il sequestro per una barbieria gestita da un egiziano. L’attività era stata sospesa già il mese scorso, per l’impiegato di manodopera irregolare e senza permesso di soggiorno, per gravi violazioni in materia di sicurezza e per non aver mai provveduto alla redazione dei documenti obbligatori in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In accordo con la procura, considerato che il titolare ha disatteso il primo provvedimento di sospensione, si è proceduto al sequestro preventivo dei locali utilizzati dalla barbieria. A Montecosaro i carabinieri del Nil di Macerata con i colleghi della stazione locale dell’Arma hanno disposto la sospensione di un opificio cinese, dopo aver rilevato violazioni gravi. Al termine del controllo sono state fatte 17 prescrizioni inerenti violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro come ad esempio l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, l’omessa visita medica dei lavoratori, l’omessa consegna dispositivi individuali di protezione e l’omessa informazione dei lavoratori. A Morrovalle, con la polizia locale, i militari del Nil hanno eseguito le verifiche in tre negozi etnici di alimenti. Dopo gli accertamenti, le tre attività sono state sospese e sono state elevate 15 prescrizioni per le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, l’omessa visita medica dei lavoratori, l’omessa consegna dispositivi individuali di protezione, l’omessa informazione dei lavoratori.