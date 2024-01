"Sos sicurezza stradale a Montefiore"

C’è qualche problema di comunicazione fra cittadini e amministrazione comunale se alle richieste di rendere più sicuro, nella frazione di Montefiore, l’incrocio fra via Flamini e la strada provinciale via Pound con una nuova illuminazione e la realizzazione di un passaggio pedonale, il Comune risponde con l’installazione, su quel punto, di un’aiuola spartitraffico che ha di molto e pericolosamente ristretto la carreggiata. La foto, scattata da Pierluca Trucchia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia che ha immediatamente presentato al sindaco Antonio Bravi e all’assessore alla viabilità Mirco Scorcelli un’interrogazione urgente a risposta scritta, fa ben capire di quale alta opera d’ingegneria stradale si tratti. Il problema della pericolosità di quell’incrocio era emersa – ricorda Trucchia – anche nel corso del recente incontro avvenuto a Montefiore fra i residenti della frazione con la giunta comunale nell’ambito della campagna di ascolto. A quanto pare non è solo il consigliere a sollevare il problema e l’inopportunità di una aiuola come quella posta all’incrocio, perché a farne le spese sono soprattutto i conducenti di mezzi pesanti, quali quelli del trasporto pubblico e scolastico. Trucchia, a questo punto, vuol sapere "quali sono stati i metodi progettuali che hanno portato a una tale scelta che il sottoscritto ritiene molto pericolosa. Si sollecita poi il potenziamento dell’illuminazione e dell’attraversamento pedonale a quell’incrocio, come promesso in consiglio comunale, e la manutenzione della strada. Invece di fare le campagne ascolto elettorali (che servono solo alla propaganda), sistemate le strade come quella della frazione Musone dove ieri mattina, oltre alle buche storiche, c’era in mezzo alla carreggiata persino materiale edilizio". Proteste giungono anche dai residenti del quartiere di Castelnuovo dove lungo il tratto denominato Corta di Porta d’Osimo, la strada è stata ristretta dalla messa in posa di un guardrail che rende problematico il passaggio incrociato di due auto. A proposito di sicurezza c’è anche il grave problema dell’assenza totale di segnaletica orizzontale e verticale delle due strade, via Basvecchi e Lorenzo Nina, che dallo spaccio Fuselli conducono a Chiarino.