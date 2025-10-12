Sos sicurezza sul lavoro. Dieci infortuni al giorno, due morti da inizio anno

Nei primi otto mesi del 2025 nelle Marche sono state 11.028 le denunce di infortunio sul lavoro, in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2024 (-0,7%), che – però – si accompagna ad un drammatico incremento dei morti, passati da 10 a 18, un aumento dell’80%. Dodici le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro, sei in itinere. Un quadro che lo stesso Inail ha definito allarmante, che vede la maggior parte dei morti tra i 50 e i 59 anni con qualche caso anche oltre i 60, segno evidente che vengono svolte mansioni rischiose in età più avanzata. Denunce in calo nell’industria e nell’agricoltura, più critico il quadro dell’edilizia e della sanità, trend al ribasso per le denunce di malattie professionali.

In provincia di Macerata, da inizio gennaio a fine agosto le denunce di infortunio sono state 2.345, quasi 300 al mese, cioè 10 al giorno, due delle quali mortali. È evidente, dunque, che da qualsiasi lato si guardi la situazione, il rischio lavorativo è ancora molto elevato, nonostante gli impegni assunti dalle istituzioni per cercare di ridurlo o contenerne gli effetti. È in questo contesto che anche a Macerata oggi si celebra la 75esima Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, patrocinata dalla Rai, organizzata dalla sede locale dell’Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro). Alle 9 incontro dei partecipanti davanti alla sede della sala consiliare del Comune, in piazza della Libertà; alle 9.30 si terrà la cerimonia civile con l’intervento delle rappresentanze Anmil e delle autorità presenti; alle 10.30 a San Giovanni la messa dedicata ai caduti sul lavoro. Nel corso della cerimonia civile, rappresentanti della direzione Inail territoriale consegneranno i brevetti e i distintivi d’onore agli invalidi sul lavoro. "Viviamo in una nazione che conta, solo nelle statistiche ufficiali, un morto sul lavoro ogni 8 ore", sottolinea Jon Primo Daniele Langston, presidente territoriale Anmil di Macerata. "Non vanificheremo il dovere intrinseco di questa paradossale ricorrenza – prosegue –, paradosso che risiede nel celebrare la memoria di quanti hanno perso la vita o l’integrità fisica per adempiere al pilastro sul quale si fonda la nostra Repubblica, cioè il lavoro. Non lo vanificheremo – conclude – riducendo le tante cerimonie civili sparse sull’intero territorio nazionale a momenti di commiato e ripetizione di promesse vane. La Giornata, che appartiene a tutti i lavoratori presenti, futuri e pensionati del Paese, deve portare un grido unanime verso il cambiamento, verso una presa in carico che abbia lo scopo di porre fine ad una strage continua, investendo da subito nella costruzione di un reale Stato sociale".