Sos sicurezza sul lavoro. Dieci infortuni al giorno, nuovi tecnici di prevenzione

Gli enti del Servizio sanitario regionale hanno bandito un concorso pubblico aggregato, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti, a tempo pieno e indeterminato, di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: uno per l’Ast di Pesaro Urbino, uno per l’Ast di Ancona, tre per l’Ast di Macerata, due per l’Ast di Fermo e uno per l’Inrca. Un provvedimento deciso prima del grave incidente sul lavoro di Firenze, volto a cercare di coprire i vuoti in organico e, quindi, accentuare gli interventi volti a garantire la necessaria sicurezza. Soprattutto perché, come ricorda la Uil, le Marche sono un "luogo non sicuro per lavorare": 45 infortuni al giorno e dai due ai quattro morti al mese, con un bilancio di 390 vittime tra il 2013 e il 2023, stanno lì a testimoniarlo.

In questo contesto, l’anno scorso in provincia di Macerata sono stati denunciati 3.569 infortuni, 426 in meno (-10,7%) rispetto ai 3.995 del 2022, ma la media è ancora di dieci al giorno. E le denunce riferite alle malattie professionali sono aumentate del 6,2%. "Zero morti sul lavoro non è un obiettivo velleitario, ma un dovere di chi governa il nostro Paese a tutti i livelli", afferma Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Marche sindacato che, insieme alla Cgil, ha indetto per domani due ore di sciopero per ogni turno, per edili e metalmeccanici, dopo l’ennesima strage sul lavoro avvenuta a Firenze. "Da anni denunciamo l’inadeguatezza delle istituzionali nazionali e regionali nel far fronte a questo inaccettabile calvario di sofferenze umane, sociali ed economiche che coinvolgono tante famiglie – prosegue la Mazzucchelli –, anche perché nella nostra regione la riduzione dei casi di infortunio dell’anno passato è frutto quasi esclusivo della diminuzione di denunce di infortuni da Covid". Certo, gli infortuni denunciati nel 2023, pubblicati dall’Inail, evidenziano un calo del 10% rispetto al 2022. Intanto, però, va detto che questo dato è inferiore al -16% registrato su scala nazionale. E poi, analizzando i numeri in dettaglio, ci si accorge che nelle Marche nulla cambia, visto che permane un trend fortemente negativo in settori quali costruzioni, alimentare, tessile, legno, chimica e la meccanica. "Complessivamente il manifatturiero fa registrare un aumento di infortuni del 2,7%. Analogamente continuano ad aumentare in modo significativo le malattie professionali con 6.771 casi denunciati (+14,5%) rispetto al 2022, aumento che interessa in modo marcato industria e servizi, con +18,3% di denunce. "Chiediamo una maggior attenzione della Regione, più risorse per prevenzione e controlli", conclude Mazzucchelli. "Vogliamo tutte le agibilità necessarie per i delegati di sito alla sicurezza, il ripristino della parità di trattamento negli appalti e la responsabilità dell’impresa committente, l’applicazione dei contratti del settore di riferimento, la formazione obbligatoria prima di accedere nel luogo di lavoro".