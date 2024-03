Sos sicurezza sul lavoro, sei aziende sospese e un sequestro

Macerata, 2 marzo 2024 – Sei aziende sospese e un sequestro preventivo. E’ il bilancio di una serie di controlli messi in atto dai carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) in opifici, esercizi commerciali e attività per la cura della persona.

A Civitanova i militari hanno preceduto al sequestro preventivo di un’attività di barberia gestita da un cittadino di nazionalità egiziana, che era stata già oggetto di sospensione nel mese scorso, per aver impiegato manodopera irregolare e senza permesso di soggiorno, nonché per gravi violazioni in materia di sicurezza e per non aver mai provveduto alla redazione dei documenti obbligatori inerenti la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In accordo con la Procura di Macerata, considerato che il titolare ha disatteso il provvedimento di sospensione, si è proceduto al sequestro preventivo dell’immobile.

A Montecosaro i carabinieri del NIL di Macerata, unitamente a militari della locale stazione, hanno proceduto alla sospensione di un opificio a gestione cinese per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Al termine del controllo venivano elevate 17 prescrizioni inerenti violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro quali l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, l’omessa visita medica dei lavoratori, omessa consegna dispositivi individuali di protezione, omessa informazione dei lavoratori.

A Morrovalle, unitamente alla Polizia Locale, i carabinieri del NIL hanno controllato tre attività etniche di commercio al dettaglio di alimenti. Al termine degli accertamenti le 3 unità operative venivano sospese e si provvedeva ad elevare 15 prescrizioni inerenti violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, l’omessa visita medica dei lavoratori, omessa consegna dispositivi individuali di protezione, omessa informazione dei lavoratori.

I carabinieri del NIL di Macerata, nel 2023 hanno effettuato controlli nei confronti di oltre 300 aziende operanti in diversi settori produttivi della provincia maceratese, dall’agricoltura, all’edilizia, alla logistica e alla ristorazione. La costante azione di contrasto al lavoro sommerso, che danneggia i lavoratori, ai quali vengono negati i diritti assistenziali e previdenziali, e le aziende che rispettano le regole costrette a fronteggiare la concorrenza sleale degli operatori che intendono abbattere illegalmente i costi di gestione del personale, ha consentito di individuare complessivamente 370 «irregolari» e 103 lavoratori “in nero” a fronte di oltre 1300 lavoratori individuati. Sono stati 103 i provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali. Per le irregolarità riscontrate sono state contestate sanzioni amministrative e ammende complessive per circa 550.000 euro.

Settanta imprenditori sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per non aver rispettato gli obblighi della formazione e informazione e per la mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti. Si sono registrati casi di sorveglianza sanitaria attestata falsamente da datori di lavoro con la complicità di compiacenti professionisti, segnalati anch’essi all’A.G.. Sono 18 i titolari di azienda segnalati alla A.G. per l’impiego di lavoratori “clandestini” e per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.