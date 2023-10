Sos sicurezza sulle strade: "C’è chi va a 130 all’ora con il limite di settanta. Ora gli autovelox fissi"

"In certi punti, nonostante il limite a 70 qualcuno va a 130 chilometri orari. Per questo sulle strade più a rischio vorremmo mettere degli autovelox fissi, per ridurre la velocità e aumentare la sicurezza". Il comandante della polizia locale Danilo Doria illustra i servizi in corso sulle strade cittadine, per le quali è stato anche preso a noleggio un velomatic, uno strumento mobile o fisso che rileva in maniera istantanea la velocità dei mezzi. "Sono controlli che facciamo in modo sistematico – premette il comandante –. In genere usiamo il telelaser che abbiamo in dotazione, ma ora abbiamo anche preso a noleggio un altro macchinario. Lo paghiamo a giornate, a prescindere dalle multe che si fanno. Abbiamo pensato di noleggiarlo ora perché le condizioni del meteo consentono di usarlo, altrimenti sarebbero soldi buttati". L’obiettivo di questi controlli è documentare le condizioni della viabilità in alcune precise strade comunali. "Infatti dobbiamo chiedere il parere favorevole alla prefettura per poter partire con il monitoraggio fisso, senza la pattuglia, nei punti dove riceviamo segnalazioni dai cittadini o dove si registrano più incidenti. Si tratta in particolare della Carrareccia, vicino alla stazione di rifornimento dove si è registrato un mortale, e poi la Cingolana, la zona dell’acquedotto. Lo usiamo un paio di giorni a settimana, in base alla disponibilità di personale. Sono state fatte alcune sanzioni, ma non è la quantità che ci interessa. Piuttosto vogliamo che i cittadini vedano che interveniamo dove si segnalano i problemi, e soprattutto vogliamo avere la documentazione necessaria per poi procedere con l’autovelox fisso. Ci potrà volere un anno e mezzo se non di più, per tutta la pratica, ma l’idea è di arrivare ad averne uno di ultimissima generazione, omologato, connesso, così tutti sapranno che è lì e si regoleranno di conseguenza, rallentando. L’obiettivo è questo".

Il telelaser invece è stato usato ad esempio in contrada Valle, dopo le Vergini, "una strada usata da chi vuole evitare quella più trafficata per Piediripa. Ci è stato detto che qualcuno corre troppo, così andiamo a vedere come stanno le cose. Con la pattuglia presente si fa un servizio diverso, per l’automobilista che ha un motivo valido per superare i limiti può spiegarlo. Chi invece lo fa sempre, non ha giustificazioni e prende la multa". Molti chiedono maggiori controlli anche in corso Cavour, o in via Roma o in via dei Velini. "Ma in quelle strade l’autovelox non ha senso. È più utile magari mettere una pattuglia, che controlla chi usa il telefono. Invece nelle strade esterne c’è qualcuno che non si regola, ad esempio chi deve fare le consegne e la mattina presto si trova la carreggiata libera. Non dico un’esagerazione se parlo di 130 chilometri orari dove c’è il limite di 70. Ci sono situazioni da contrastare".