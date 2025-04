Sos truffe agli anziani. Dal telefono alle mail, il decalogo della polizia per evitare le trappole

Prevenzione, modalità di truffa e comportamenti da adottare quando se ne resta vittime: questi gli argomenti dell’incontro svoltosi ieri nell’oratorio della Santa Madre di Dio. L’iniziativa è parte del ciclo d’incontri informativi "Fermiamo le truffe", progetto finanziato dalla Regione Marche e promosso dal vicepresidente Filippo Saltamartini con l’Associazione nazionale Polizia di Stato.

A presiedere il pomeriggio – di fronte a un vasto pubblico di maceratesi – è stato Giorgio Iacobone, ex questore e presidente dell’Anps; presenti anche il parroco don Carlos Munoz Caceres e la consigliera regionale Anna Menghi. "Incontri come questo dimostrano il grande impegno sociale volto alla creazione di situazioni informative al servizio dei cittadini – ha affermato Menghi –. Macerata e le Marche sono una realtà relativamente tranquilla e sicura, ma è bene migliorarla sempre".

"Pensiamo di essere al sicuro, ma c’è sempre qualcuno che riesce a scavalcare le barriere e raggirarci – ha continuato il questore Gianpaolo Patruno –. È essenziale fare attenzione alle diverse modalità con cui le truffe si svolgono, non solo con le tradizionali telefonate, ma anche attraverso il web e l’invio di mail. Per questo abbiate fiducia nell’altro che conoscete, mai degli sconosciuti".

A prendere la parola anche Fabio Tarquini, commissario capo della Polizia di Stato e responsabile del gruppo di volontariato Anps. "A livello preventivo è importante non credere alle parole del primo sconosciuto che incontriamo o che ci contatta telefonicamente. Quando si cade vittima di una truffa, invece, non bisogna vergognarsi di parlarne con amici e familiari e bisogna rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine che sanno come agire. Il numero di riferimento è il 112. Non bisogna mai chiudersi in sé per paura".

Poi spazio al dibattito, con racconti di esperienze e video esplicativi sullo svolgimento delle truffe più comuni. Sul tema dei raggiri telefonici e online arriva anche la precisazione di Claudio Tarulli, responsabile della Polizia postale e presidente dell’associazione Red Aps, accanto al commissario capo Valter Angelici. "I truffatori che contattano le vittime al telefono si basano principalmente sui numeri negli elenchi telefonici, chiamando spesso proprio gli anziani – ha spiegato –. È importante non dare credito a queste telefonate e chiedere sempre chi è dall’altra parte della cornetta prima di rispondere col proprio nome. Nel caso della mail, invece, è necessario controllare bene il mittente, al fine di riconoscere gli imbrogli".