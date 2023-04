Sos truffe, il Comune ai ripari Ecco il piano "Protetti insieme"

"Protetti insieme" è il progetto dell’assessorato alle Politiche sociali, organizzato e promosso in sinergia con l’assessorato alla Sicurezza e alla polizia locale del Comune, presentato alla Prefettura che ha ottenuto il contributo del Fondo unico giustizia del ministero dell’Interno. Il finanziamento è finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle truffe nei confronti di persone anziane. Un fondo che, ormai da diversi anni, è destinato alla realizzazione di campagne di tipo informativo, divulgativo e formativo, di misure di prossimità nonché di interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio. Il progetto verrà presentato nel corso di un’iniziativa che si terrà mercoledì, alle 17, nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti.

"Obiettivo dell’intervento, quanto mai attuale alla luce degli ultimi avvenimenti di cronaca che si sono verificati nella nostra città (mercoledì i carabinieri hanno sventato una truffa in via Roma, dove una 93enne aveva consegnato duemila euro a un giovane napoletano, ndr) e che siamo in procinto di realizzare – interviene l’assessore ai Servizi sociali Francesca D’Alessandro – è di mettere in campo azioni per tutelare e far uscire dall’isolamento i più fragili, per metterli in contatto con i servizi comunali e soprattutto con il mondo dell’associazionismo e del volontariato. Realizzeremo iniziative concrete di prevenzione e sensibilizzazione dedicate alle persone che maggiormente sono esposte ai raggiri, con l’obiettivo di renderli più consapevoli degli eventuali rischi che corrono e di cosa fare per evitarli così da poter vivere più serenamente e in sicurezza. Nelle attività di prevenzione un ruolo importante lo avrà la polizia locale, che supporterà lo staff impegnato nel progetto e allo stesso tempo garantirà interventi ad hoc di prevenzione e contrasto al fenomeno delle truffe". Oltre agli anziani l’attività di prevenzione e informazione coinvolgerà anche i care givers e gli operatori domiciliari. Verranno organizzate campagne informative e adottate misure di prossimità.