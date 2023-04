Sos truffe tra gli anziani Una guida contro i raggiri

di Chiara Gabrielli

"La truffa è tra i reati più vili. Spesso le vittime sono gli anziani, che non solo si vedono privati di un bene materiale importante sul piano affettivo o addirittura della pensione, ma provano così tanta vergogna per essere stati ingannati che in molti casi non denunciano nemmeno. Dopo, l’anziano si sente più fragile, più insicuro. Ecco perché abbiamo deciso di diffondere un vademecum, un libricino cartaceo con le istruzioni per difendersi dalle truffe". È il progetto dell’associazione di volontariato "Insieme in sicurezza", nata per volontà di un gruppo di amici, tra cui Barbara Pojaghi (a cui la sede è dedicata), nel 2016, che ora ha stampato duemila copie del vademecum per prevenire la truffa in ogni sua forma, insieme con Cgil e Cisl. All’interno del libricino consigli utili (il comportamento da tenere per strada, sui mezzi pubblici o in luoghi affollati), oltre alla descrizione dei vari tipi di raggiri, che sono sempre più evoluti, ingegnosi e mirati: la truffa del finto pacco, il falso parente in difficoltà, i finti maghi, le truffe online o dello specchietto, le false visite a domicilio.

"Sarebbe bene che le amministrazioni destinassero un budget agli anziani truffati, che magari si sono visti portare via la pensione – la proposta dell’associazione –, per molti, specie per le persone sole, che altrimenti non sanno come andare avanti". "Abbiamo voluto cogliere il grido di allarme della parte più debole della società, gli anziani – spiega Romeo Renis, presidente di ‘Insieme in sicurezza’ e criminologo sociale esperto in politiche di sicurezza urbana –, organizzeremo dei gazebo al mercato settimanale, il libretto sarà diffuso anche alle riunioni con le categorie sindacali". Tra le regole indicate, non aprire a sconosciuti, creare un punto di riferimento (vicino di casa o amici), non andare a prelevare denaro da soli, e così via. "La repressione non basta per risolvere il problema, fondamentali sono la formazione e la prevenzione", dice Giuseppe Spernanzoni, segretario pensionati Cisl. "La truffa è un reato di una bassezza unica – commenta Romina Maccari, segretario generale Spi Cgil –, genera sfiducia, insicurezza, disagio sociale". A uno dei soci, Raffaele Berardinelli, è capitato di essere agganciato per strada, ma ha saputo tenere a bada il truffatore. A un amico di Bert Romanzetti (altro socio), a Tolentino è capitato di essere avvicinato da un ragazzo ben vestito che si è spacciato per il figlio di Romanzetti e che ha tentato di vendergli finti capi di marca. "Abbiamo provato a coinvolgere il Comune ma, dopo un incontro col sindaco, non abbiamo più avuto risposte: siamo andati avanti comunque", sottolinea Renis. "L’amministrazione ci ha risposto picche facendoci capire che l’associazione sarebbe orientata a sinistra. Non capiamo cosa c’entrino in questo contesto i colori politici, peraltro tanti soci la pensano diversamente. È un’associazione di volontariato, il resto non c’entra". Oggi, alle 17.30 in via Marche 84, si terrà l’assemblea annuale, aperta a tutti gli interessati.